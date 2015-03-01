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وفد من القيادات الحوثية يزور طهران رسميًا لتعزيز التعاون بين البلدين

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وفد من القيادات الحوثية يزور طهران رسميًا لتعزيز التعاون بين البلدين وفد من القيادات الحوثية يزور طهران رسميًا لتعزيز التعاون بين البلدين
وصل، اليوم الأحد، إلى العاصمة طهران وفدا يضم قيادات حركة الحوثى ويضم رئيس المجلس السياسى والمتحدث باسم الحركة، فى زيارة رسمية تستغرق 4 أيام.

وقالت وكالة أنباء فارس الإيرانية، يتشكل الوفد من ممثلين عن اليمنية، وعددا من المستشارين والوزراء.

وأضافت الوكالة أن الوفد سيلتقى عددا من المسئولين الإيرانيين، وسيتباحثون بشأن القضايا الثنائية والتطورات الإقليمية، والأوضاع الراهنة فى اليمن، وسيتم توقيع اتفاقيات التعاون.

توجه إلى طهران اليوم وفد حوثى رفيع برئاسة رئيس المجلس السياسى للحوثيين صالح الصماد فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

من جانبه قال رئيس المجلس السياسى للحوثيين صالح الصماد فى تصريح للوكالة الحوثية، إن الوفد والذى يضم وفدًا اقتصاديًا، سيجرى خلال الزيارة مباحثات مع المسئولين فى الحكومة الإيرانية تستهدف بحث آفاق تعزيز التعاون المستقبلى بين البلدين الشقيقين فى المجالات الاقتصادية والسياسية وغيرها من المجالات.

وأضاف أن هذه الزيارة تأتى فى إطار ترجمة ما جاء فى خطاب عبد الملك الحوثى الذى تحدث عن إمكانية فتح آفاق جديدة للعلاقات مع الدول التى تحترم إرادة الشعب اليمنى وسيادة آراضيه، وقال إن العلاقات بين اليمن وإيران كانت أخوية وإيجابية لكن ارتماء الحكومات السابقة فى أحضان بعض الدول أدى إلى التأثير سلبا على العلاقات مع إيران.

وأكد الصماد أن عودة العلاقات بين البلدين الشقيقين أمر طبيعى ويصب فى مصلحة تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين.

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مصر 365

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