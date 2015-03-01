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المعارضة السورية ترفض خطة الموفد الدولى لتجميد القتال فى حلب

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المعارضة السورية ترفض خطة الموفد الدولى لتجميد القتال فى حلب المعارضة السورية ترفض خطة الموفد الدولى لتجميد القتال فى حلب
رفضت القوى العسكرية والسياسية المعارضة فى محافظة حلب اليوم الأحد خطة الموفد الدولى إلى سوريا المتعلقة بتجميد القتال فى مدينة حلب، معتبرة أنها جزئية وتتناقض مع المقررات الدولية ومع مطلب رحيل الرئيس بشار الأسد.

وقال بيان صادر عن "هيئة قوى الثورة فى حلب" التى تضم ممثلين عن المجموعات المقاتلة فى محافظة حلب وعن الائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية وعن فاعليات المحافظة "نعلن رفض اللقاء مع السيد ستافان دى ميستورا إلا على أرضية حل شامل للمأساة السورية يتضمن رحيل الأسد وأركانه ومحاسبة مجرمى الحرب منهم".

وطالب بأن تشمل الخطة كل المناطق السورية.

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