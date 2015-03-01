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افتتاح الدورة القضائية للدول الإفريقية الناطقة باللغة الفرنسية

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افتتاح الدورة القضائية للدول الإفريقية الناطقة باللغة الفرنسية افتتاح الدورة القضائية للدول الإفريقية الناطقة باللغة الفرنسية

 

وزارة الخارجية المصرية

افتتحت اليوم الأحد الدورة القضائية للدول الإفريقية الناطقة باللغة الفرنسية في مجال القضاء “المدني – الإداري”، والتي تعقد خلال الفترة من 1 إلي 12 مارس 2015، وتنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالتعاون مع المركز القومي للدراسات القضائية.

وفي كلمة السفير حازم فهمي الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والتي ألقاها نيابة عنه المستشار مختار وريدة، أشاد فيها بالتعاون البناء بين الوكالة والمركز القومي للدراسات القضائية لخدمة أهداف السياسة الخارجية المصرية المنشودة نحو تنمية القارة الإفريقية من خلال تنمية الكوادر القضائية من الدول الأفريقية، متمنيًا للمتدربين الاستفادة من هذا البرنامج والتوفيق، كما أعرب عن أمله في أن يقضوا وقتًا ممتعًا بمصر وإقامة سعيدة.

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