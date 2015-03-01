الصحة: تشكيل لجنة من 32 عضوًا لتسهيل استخراج تراخيص مزاولة المهنة للأطباء الجدد

قال الدكتور عادل العدوي وزير الصحة والسكان إنه في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على تسهيل الإجراءات على أبنائها من الأطباء الجدد ، فقد وجه بتشكيل لجنة من العاملين بالإدارة المركزية للتراخيص تتواجد بنقابة الأطباء ابتداء من اليوم و حتى الخميس الموافق 19 مارس من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة مساء يوميا عدا الجمعة.

وذلك تسهيلا على السادة الأطباء الجدد واختصارا للخطوات حيث كان الأطباء يضطرون لإنهاء قيدهم بالنقابة ثم يذهبون لإدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة لإستخراج ترخيص مزاولة المهنة ثم يعودون مرة أخرى للنقابة لاستصدار الكارنيه الخاص بهم وتم اختزال كل ذلك في خطوة واحدة فقط.