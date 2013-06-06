أخبار عاجلة

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي -
مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام -
فيديو جديد لفتاة الزقازيق التي تعرضت للتحرش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

تنظيم القاعدة يخطف "زوجان" من جنوب أفريقيا فى اليمن

Google+ Print
تنظيم القاعدة يخطف "زوجان" من جنوب أفريقيا فى اليمن تنظيم القاعدة يخطف "زوجان" من جنوب أفريقيا فى اليمن

صرح مسئول كبير فى الأجهزة الأمنية، اليوم، أن زوجين من جنوب أفريقيا خطفا فى 27 مايو فى اليمن، وأصبحا بأيدى تنظيم القاعدة. وصرح المسئول القريب من التحقيق طالبا عدم كشف اسمه "إننا شبه مؤكدين بأن الزوجين الجنوب أفريقيين محتجزان حاليا من قبل عناصر من القاعدة".

وأضاف أن الخاطفين اقتادوا الزوجين اللذين خطفا فى تعز (جنوب غرب) إلى منطقة جبلية يصعب الوصول إليها على بعد 50 كلم شمال شرق تعز.

وأوضح أن "قوات الأمن تطاردهم، لكن النتائج غير مشجعة فى الوقت الراهن" من دون مزيد من التفاصيل. والأسبوع الماضى أعلنت وزارة الخارجية الجنوب أفريقية إرسال دبلوماسيين إلى صنعاء سعيا للإفراج عن الرهينتين، لكن لم ترشح تفاصيل عن سير هذه المهمة.

وكانت الوزارة أوضحت أن الزوجين كانا يشاركان فى تطوير مشروع فندقى فى محافظة تعز. وصرح المسئول اليمنى الخميس أن الزوجين كانا يعملان معلمين فى تعز قبل البدء قبل خمسة أشهر بالعمل لحساب مستثمر محلى لم تكشف هويته. وعملية الخطف تعود لخلاف عقارى بين زعيم قبلى والسلطات المحلية، كما أفادت الأجهزة الأمنية اليمنية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365