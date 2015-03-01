بلاغ سلبى بسيارة مفخخة بجوار المصنع الحربى فى بنها

فحص خبراء المفرقعات سيارة مجهولة، تقف بجوار المصنع الحربى بمدينة بنها، حيث تبين سلبية البلاغ، ولم يتم العثور على أية متفجرات بداخلها.

وكان اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية تلقى إخطارًا بقيام أحد الأشخاص بإيقاف سيارته بجوار سور المصنع الحربى وفى الجهة المقابلة لمديرية أمن القليوبية وانتقل العقيد عبد الله جلال مفتش المباحث وخبراء المفرقعات.

وتبين أن السيارة الملاكى قام صاحبها بإيقافها بجوار سور المصنع أثناء خروج الموظفين وعندما شاهدها مراقبو الكاميرات الخارجية للمصنع أسرعوا بإبلاغ الشرطة حيث تم إغلاق مدخل المدينة وتحويل خط سير السيارات وقام خبراء المفرقعات بتمشيط السيارة والمكان ولم يتم العثور على أى متفجرات وعادت الحركة المرورية إلى طبيعتها وتولت النيابة التحقيق.