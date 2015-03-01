بالصور .. مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا يتفقد الحالة الأمنية بكفر الشيخ

مدير الأمن ومساعد وزير الداخلية

تفقد اللواء سامح الكيلانى مساعد أول الوزير لمنطقة وسط الدلتا يرافقه اللواء عبد الرحمن شرف مدير أمن كفر الشيخ ونائبه اللواء مصطفى تمام، قسم أول كفر الشيخ وإدارة قوات الأمن، وذلك للوقوف على مدى الاستعدادات الأمنية، كما تفقد كافة الخدمات المعينة ومعسكر قوات أمن كفر الشيخ واطمأن على المعيشة للجنود والمطبخ وما يقدم من أطعمة للجنود، كما تفقد الحجرات المخصصة للإعاشة والنوم.

وأكد مساعد أول الوزير لمنطقة وسط الدلتا أن حفظ الأمن ضرورة قصوى لاستقرار المجتمع وسلامة مواطنيه، مشدداً على حسن معاملة المواطنين، وكان فى استقباله كلا من العميد حمدين الشراكى مأمور قسم أول والمقدم أحمد سكران رئيس مباحث قسم أول.



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مدير الأمن ومساعد زير الداخلية ومأمور قسم أول



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قيادات مديرية الأمن مع مساعد الوزير



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مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا يكتب كلمة فى دفتر زيارات قسم أول



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مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا فى مكتب مأمور قسم أول



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مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا يطمأن على مستوى الخبز المقدم للجنود



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مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا يطمأن على حجرات نوم الجنود



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مدير الأمن والقيادات و مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا فى مكتب مدير الأمن