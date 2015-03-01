وزير المالية: لا حديث حول توقتيتات رفع الدعم عن الطاقة

كتب هانى الحوتى

أكد هانى قدرى دميان وزير المالية، أنه لا حديث مطلقاً حول توقيتات فى شأن التخارج من دعم الطاقة، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن الحكومة سبق وأن أعلنت اعتزامها على التخارج من دعم الطاقة على مدى زمنى خمس سنوات، مع الإبقاء على الطاقة الموجهة للفئات الأقل دخلاً، جاء ذلك وفقا لبيان صحفى صادر عن الوزارة مساء اليوم الأحد.

>وأضاف هانى قدرى دميان، أن خطة الدولة فى التخارج من دعم الطاقة والتى سبق إعلانها لا تعتمد فقط على زيادات سعرية، وإنما من خلال عدد من المحاور والآليات تتضمن تنويع مصادر الطاقة إلى مصادر أقل تكلفة، وتحجيم التهريب والسيطرة على نظم التوزيع من خلال منظومة الكروت الذكية، والانتقال التدريجي للمعدات ووسائل النقل الأقل استخداماً للطاقة.

>ونفى وزير المالية، إعلان أية تصريحات رسمية عن وزارة المالية بشأن التبكير فى زيادة أسعار المواد البترولية مشيراً إلى أن وزارة المالية لا يصدر عنها أية تصريحات منسوبة لمصادر مجهلة، وبالتالى لا يعتد بها.

>وكانت عدة دراسات قد أكدت أن المستفيد من دعم الطاقة هي الفئات الأعلى دخلاً فى الوقت الذى تعانى فيه الخدمات العامة من نقص اعتماداتها.

>ومن جانب آخر، أكد وزير المالية، أن الزيادة الأخيرة في أسعار السجائر موجهة فى الأساس لتمويل الخدمات الصحية وبعض المشروعات الاستثمارية ذات المكون الاجتماعي المرتفع، مشيراً إلى أنه لا يوجد أى علاقة أو ترابط بين الزيادات التى جرت في السجائر وأسعار أى سلع أخرى لها من قريب أو من بعيد.

'); } }); } catch (e) { } } return false; }); });