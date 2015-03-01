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أمن سوهاج ينفى ما تردد عن ظهور داعش بـ “دار السلام‎”

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أمن سوهاج ينفى ما تردد عن ظهور داعش بـ “دار السلام‎” أمن سوهاج ينفى ما تردد عن ظهور داعش بـ “دار السلام‎”

مديرية أمن سوهاج

نفى قسم العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن سوهاج ما نشر ببعض المواقع الإلكترونية وتردد على مواقع التواصل الاجتماعى من أنباء عن ظهور داعش في سوهاج و وجود مجموعات مسلحة ترتدي زي أسود تجوب قري البلابيش والشيخ أمبادر ومناطق مختلفة بمركز دار السلام ، مؤكدا أن تلك المناطق تشهد حالة أمنية هادئة وجميع القوات متواجدة بأماكنها.

هذا ويهيب قسم العلاقات العامة والإعلام بكافة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة عدم الانسياق خلف أي إشاعات من شأنها تهديد السلم والأمن العام وإشاعة البلبلة والفوضي بين المواطنين والرجوع إلى المصادر الأمنية للتأكد من صحة الأخبار.

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