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المؤبد لمتهم حاول تهريب الأقراص المخدرة داخل "أسماك" بمطار سوهاج

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المؤبد لمتهم حاول تهريب الأقراص المخدرة داخل "أسماك" بمطار سوهاج المؤبد لمتهم حاول تهريب الأقراص المخدرة داخل "أسماك" بمطار سوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "أيمن.ه.أ" ومقيم بمركز جرجا بالسجن المؤبد لاتهامه بمحاولة تهريب 982 قرصًا مخدرًا " ترامادول" خارج البلاد وذلك داخل سمك "الملوحة".

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عفيفى وعضوية المستشارين هيثم طنطاوى، وإيهاب سعيد بأمانة سر سيد على بكر وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2014 عندما وردت معلومات لرئيس مباحث مطار سوهاج الدولى، تفيد اعتزام المتهم تهريب كمية من الأقراص المخدرة داخل سمك "الملوحة"، وحال سفره من المطار تم تشكيل لجنة فحص، حيث عثر بداخل الحقيبة على عدد كبير من أسماك "الملوحة" على الأقراص المخدرة "ترامادول".

ألقى القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

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مصر 365