القبض على 3 عاطلين بحوزتهم 111 لفافة بانجو فى المنوفية

تمكنت وحدة مباحث مركز شبين الكوم من ضبط 3 عاطلين وبحوزتهم 111 لفافة بانجو قبل ترويجهم على المتعاطين تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارًا من الرائد محمود سعد والنقيب أحمد العشماوى معاون المباحث من ضبط كل من "مصطفى.أ.ع"25 سنة عاطل ومقيم شنوان وبحوزته 31 لفافة بانجو وفرد خرطوش ومبلغ مالى وهاتف محمول، و"أحمد.ع.أ" 32 سنة عاطل ومقيم كفر طنبدى وبحوزته 37 لفافة بانجو ومبلغ مالى وهاتف محمول وفرد خرطوش، و"محمد.ص.م" 33 سنة عاطل ومقيم ميت موسى وبحوزته 43 لفافة بانجو وفرد خرطوش ومبلغ مالى وهاتف محمول، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.