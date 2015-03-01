تجديد حبس ضابط شرطة نصب على 3 تجار ذهب بالمنصورة

جدد قاضى المعارضات اليوم بتجديد حبس ضابط الشرطة المتهم بالنصب على 3 تجار ذهب بالمنصورة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد معارضة النيابة على قرار إخلاء سبيله بكفالة 30 ألف جنيه أمس.

ترجع وقائع القضية إلى قيام محمود.ا.ع ضابط بمديرية أمن الإسكندرية بالنصب على ثلاثة تجار ذهب بالمنصورة، فى مبلغ 2 مليون جنيه حيث أوهمهم بقدرته على جلب 8 كيلو ذهب كسر بأسعار أرخص من السوق، ولم يف وأثبتت تحريات مباحث الأموال العامة صحة الواقعة وأن الضابط حصل من التجار على المبلغ ورفض أن يرده.

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