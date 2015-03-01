عاطل يختطف طفلاً ويعذبه ليرشده عن مكان نجله المختفى بمدينة السلام

اختطف عاطل طفلاً من أمام منزله بمدينة السلام، وتعدى عليه بالضرب، وأطلق عليه "كلب" لغياب نجله منذ شهور. وتجمع الطفل علاقة صداقة بنجله وظن أنه يعلم مكان اختفائه. حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى مأمور قسم شرطة السلام ثان بلاغًا من "هانى.م.أ" سائق، أفاد فيه بتغيب نجله "يوسف" عن المنزل، ولم يتهم أو يشتبه بأحد، وبإخطار اللواء خالد يوسف، مدير أمن القاهرة، بالواقعة أمر بسرعة تكثيف الجهود للوصول للطفل وكشف غموض اختفائه، وبتكثيف التحريات تم التوصل إلى أنه تمت مشاهدة الطفل مع شخص يدعى "إبراهيم.أ.ت" عاطل قبل اختفائه.

وخرجت على الفور قوة أمنية من القسم لمنزل الشخص وتم ضبطه وبتفتيش المنزل عثر بداخله على الطفل ومصاب بكدمات فى وجهه وجسده، وآثار عقر "كلب" فى يديه وقدميه، وبمواجهة المتهم أكد أنه احتجز الطفل داخل منزله وتعدى عليه بالضرب وأطلق عليه "الكلب" وذلك حتى يدله على مكان ابنه المتغيب أيضًا منذ شهور، حيث إنهما أصدقاء وتربطهما علاقة منذ الطفولة، فتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.