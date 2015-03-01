تأجيل محاكمة رجل أعمال فى "غسيل أموال" بمليون و500 ألف جنيه لـ1 يوليو

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بدار القضاء العالى اليوم الأحد برئاسة المستشار على الشناوى تأجيل محاكمة رجل أعمال، لاتهامه فى قضية غسيل أموال بقيمة مليون و500 ألف جنيه لجلسة 1 يوليو للاستماع لشهود الإثبات.

وتعود تفاصيل الواقعة منذ عام 2006 حين تلقت إدارة مباحث الأموال العامة معلومات عن ارتكاب المتهم "محمد.ح.م" 41 سنة هارب فى جريمة غسيل أموال بلغت قيمتها مليون وخمسمائة ألف جنيه من استيلائه على أموال العشرات من المصريين العاملين بالخارج، من خلال إيهامهم بفوزهم بجوائز مالية كبيرة والحصول منهم على رسوم لتحويل هذه الجوائز الوهمية لهم.

وكشفت التحريات أن المتهم قام باستثمار جانب من الأموال التى كان قد استولى عليها فى شراء عقارات وعمل حساب بنكى لإخفاء الطبيعة غير المشروعة لأمواله.