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حبس ضابط بقسم ثانى المنصورة 15 يوما بتهمة تلقى رشوة واستغلال سلطاته

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حبس ضابط بقسم ثانى المنصورة 15 يوما بتهمة تلقى رشوة واستغلال سلطاته حبس ضابط بقسم ثانى المنصورة 15 يوما بتهمة تلقى رشوة واستغلال سلطاته
أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المنصورة اليوم الأحد بحبس نقيب شرطة بقوة قسم ثانى المنصورة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه باستغلال سلطاته وتلقى رشوة .

وكانت وجهت النيابة للضابط تهمة استغلال سلطاته لتمكين مواطن من البناء على قطعة أرض بالمنصورة، فى شارع الهدى والنور بدائرة قسم ثان، وقيامه باصطحاب قوات دون سند قانونى مقابل الحصول على مبلغ مالى كبير، كما اتهمت الضابط بتلفيق قضية حيازة سلاح نارى له بعد وقوع خلافات مالية بينهما.

وبدات الواقعة بعد عرض «محمد ص. م. ر»، طالب بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق، على النيابة العامة بتهمة حيازة سلاح نارى طبنجة حلوان، فاتهم الطالب نقيب الشرطة «أحمد س. ا.» من قوة قسم ثان المنصورة، بتلفيق القضية له انتقاما منه بسبب خلاف مالى نشب بينهما.

واعترف أنه كان قد اتفق مع الضابط على تأمينه أثناء بناء قطعة أرض، وهو ما حدث لكنهما اختلفا على المقابل المادي.

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مصر 365