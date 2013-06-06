إصابة عنصرين من القوات الأممية فى القتال الدائر فى سوريا

قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة، إن عنصرين من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أصيبا اليوم فى القتال الدائر بين القوات السورية وقوات المعارضة فى مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

وقالت جوزفين جويريرو، المتحدثة باسم قوات حفظ السلام فى سوريا، "أستطيع أن أؤكد اندلاع قتال شرس فى المنطقة، وأن عنصرين من قوات حفظ السلام أصيبا بإصابات طفيفة"، ولم تحدد جنسيتى العنصرين.

كانت الحكومة النمساوية قد أعلنت فى وقت سابق اليوم سحب قواتها المشاركة فى مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من الجولان، ويبلغ قوام القوة النمساوية فى الجولان 380 فردا.

ويأتى القرار على خلفية الاشتباكات التى تشهدها المنطقة بين القوات النظامية السورية وقوات المعارضة.

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