بالصور .. محافظ السويس يتفقد توليد الكهرباء ومخرات السيول بالسخنة

قام اللواء العربي السروي محافظ السويس ظهر اليوم بجولة لحي عتاقة رافقه فيها سعيد الليبيدي رئيس حي عتاقة والمهندس حمدي عبد الله نائب مديرقطاع الصرف الصحي بفرع السويس والمهندس مصطفي محمود مدير محطة معالجة الصرف الرئيسية بعتاقة تفقد خلالها محطة الرفع لمياة الصرف الصحي بمنطقة الساحل والتي تبلغ طاقتها “240″ ألف متر مكعب يوميا.

وتابع أيضا أعمال أزدواج خط الطرد بقطر “140″سم وبطول 1500متر لزيادة القدرة والسعة لاستيعاب كمية مياه الصرف الصحي في المستقبل القريب ولربط محطة الرفع بالمحطة الرئيسية لمعالجة مياه الصرف الصحي بعتاقة والتي تنفذ من خلال الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي.

كما تفقد اللواء العربي السروي محافظ السويس والمهندس إبراهيم سعيد رئيس قطاع محطة توليد كهرباء عتاقة ومديري الوحدات أعمال التطوير التي تتم بوحدتين بالمحطة بطاقة قدرهما “600″ مجاوات في الساعة وبتكلفة تقدر بـ15 مليون يورو و15 مليون جنية مصري وتنتهي اعمال التطوير في بداية عام 2016وتبلغ الطاقة الكلية للمحطة 900 ميجاوات في الساعة.

وتفقد المحافظ و المهندس حسن الزناتي مدير ري السويس ومنير كامل مدير عام المتابعة الميدانية والمهندس مني السويفي مدير عام الطرق والنقل إزدواج مخر سيل مدينة السويس عند المصب بمنطقة الكبانون ليواكب توسعة و إزدواج طريق “الأدبية ـ السويس” لتقليل من تدفق أي مياه أو سيول قادمة للمنطقة ولحماية المناطق السكنية الجديدة بمدينة التوفيق والسلام ومدن الاسكان الإجتماعي وشركات البترول بالمنطقة.