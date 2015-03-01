مديرية أمن الشرقية تحتفل باليوم العالمى للحماية المدنية

نظمت مديرية أمن الشرقية، اليوم الأحد، ندوة للاحتفال باليوم العالمى للحماية المدنية، وذلك بنادى ضباط الشرطة بالزقازيق.

حضر الندوة اللواء مليجى فتوح مدير أمن الشرقية، والعميد أحمد الشوادفى مدير الحماية المدنية، والدكتور عصام فرحات مدير عام الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الصحة بالشرقية، وعدد من ضباط وأفراد الحماية المدنية.

وناقشت الندوة دور مصلحة الدفاع المدنى واختصتصها بإجراءات ومتابعة تنفيذ اشتراطات الوقاية للمبانى والمنشآت من أخطار الحريق، وذلك بإجراء المعاينات لكافة المنشآت العامة والخاصة وغيرها، بالإضافة إلى وضع الاشتراطات الوقائية اللازمة.