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بيت المقدس ينشر صورا مزعومة لاستعراض عسكرى فى مناطق نائية بسيناء

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بيت المقدس ينشر صورا مزعومة لاستعراض عسكرى فى مناطق نائية بسيناء بيت المقدس ينشر صورا مزعومة لاستعراض عسكرى فى مناطق نائية بسيناء
بث تنظيم ولاية سيناء، صورا، لاستعراض قوة فى مناطق وعرة بسيناء، فى محاولة للتأكيد على وجوده، بعد الضربات الموجعة التى وجهتها لهم القوات الأمنية، وكمحاولة وهمية للترويج بوجود فى سيناء.

يذكر أن العميد محمد سمير المتحدث العسكرى كشف فى بيان صادر عنه اليوم، أنه فى إطار تنفيذ خطة القوات المسلحة الشاملة فى القضاء على الإرهاب فى شبه جزيرة سيناء وعلى كل الاتجاهات الإستراتيجية فقد تمكنت القوات خلال شهر فبراير 2015 من تنفيذ عدد من المداهمات ضد العناصر الإرهابية، والتى أسفرت عن مقتل 173 عنصر إرهابى فى مدن العريش والشيخ زويد ورفح.

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مصر 365