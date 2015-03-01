السيسي يعود من السعودية بعد جولة استغرقت ساعات مع الملك سلمان

عاد إلى مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الأحد الرئيس عبد الفتاح السيسي قادمًا من العاصمة السعودية الرياض بعد زيارة للملكة استغرقت ساعات قليلة التقى خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بحثا خلالها دعم العلاقات الثنائية بين البلدين وأخر تطورات الأوضاع في المنطقة العربية، والتشاور والتنسيق بما يحقق مصلحة الأمتين العربية والإسلامية.

ووجه الرئيس السيسي خلال لقائه التهنئة لخادم الحرمين الشريفين على توليه سدة الحكم بالمملكة، متمنيًا له كل النجاح والتوفيق، وللمملكة وشعبها الشقيق كل الخير والاستقرار حيث أنها الزيارة الأولى للرئيس عقب تولى الملك سلمان الحكم.

كما التقى الرئيس عددًا من كبار المسئولين على رأسهم الأمير مقرن بن عبد العزيز، ولي العهد، والأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض، والأمير الدكتور عبد العزيز بن سطان بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين ، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع رئيس الديوان الملكى المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، إضافة إلى الوزراء وكبار المسئولين من مدنيين وعسكريين.