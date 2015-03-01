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أحزاب ومرشحين بالسويس يؤكدون على احترام القانون وتأييد تأجيل الانتخابات‎

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أحزاب ومرشحين بالسويس يؤكدون على احترام القانون وتأييد تأجيل الانتخابات‎ أحزاب ومرشحين بالسويس يؤكدون على احترام القانون وتأييد تأجيل الانتخابات‎

السويس_أرشيفية

أعرب عدد كبير من مرشحي مجلس النواب بالسويس عن رضاهم الكامل واحترامهم لأحكام القضاء وقرارات اللجنة العليا فيما يتعلق بتأجيل الانتخابات وتعديل القانون طبقا لقرار المحكمة الدستورية بوجود قصور وعيوب بقانون تقسيم الدوائر.

أكد شريف العمرى أمين المجالس المحلية والنيابية بحزب مستقبل وطن بالسويس على ان الحزب يحترم قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مادة الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية.

وأشار ” العمرى ” فى تصريحات خاصة بأننا واثقين فى قدرة الدولة على تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بمنا يتناسب مع الصيغة القانونية الدستورية بها.

وقال أمين المجالس المحلية والنيابية بحزب مستقبل وطن بالسويس ، تأجيل الانتخابات البرلمانية أفضل بدلا من من الطعن على الانتخابات وحلها والأمر الذى يؤدى إلى أهدار المال العام.

قال سامي أبو شوشه مرشح بالدائرة الثانية أنه يحترم قرار المحكمة ويجب سرعة تعديل القانون وتلافي العيوب واستكمال الانتخابات فى أقرب وقت.

قال على أمين القيادي بحزب الوفد أنه كان يتوقع قرار المحكمة منذ البداية لأن قانون تقسيم الدوائر تم إعداده بشكل سريع ودون الاستماع للمجتمع المدني فضلا عن وجود قصور واضحة بالقانون.

وأضاف “أمين” أنه يطالب بالدقة فى تعديل القانون حتي لا يكون المجلس القادم عرضة للحل وهو ما يعدونا لنقطة الصفر من جديد.

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أونا

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