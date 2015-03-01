حبيب أريانا غراندي ينوي عرض الزواج عليها قريباً

يبدو أن علاقة النجمة الأمريكية Ariana Grande وحبيبها مغني الراب Big Sean ستأخذ منحىً رسمياً عن قريب.

فقد كشفت صحيفة Hollywood Life أن Sean البالغ من العمر 26 عاماً سيعرض الزواج على Grande إبنة الـ 21 عاماً، خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقال مصدر مقرب من الطرفين للصحيفة عينها: علاقتهما تطورت بشكل كبير.. صحيح أنهما لم يقررا الزواج حتى الآن، لكنهما سيخطيان خطوة جديدة من أجل المحافظة على الحب الذي يعيشانه.

يشار إلى أن Ariana Grande عاشت في آب 2012 علاقة حب سابقة مع شاب يدعى Jai Brooks لكنها إنفصلت عنه في الـ 2013، وفي تشرين الأول 2014 أعلنت أنها إرتبطت بالمغني Big Sean.