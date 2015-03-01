نجوى تهرب من الأفعى وتكشف عما يعجبها بعلي جابر في "أرابز غوت تالنت"

إنتهت الحلقة الخامسة من العروض المباشرة بانتقال الثنائي "Duo Sora" إلى المرحلة النهائية من برنامج "Arabs Got Talent" بعد حصولهما على أعلى نسبة تصويت من الجمهور، بينما تمكّن أعضاء لجنة التحكيم للمرة الثانية في الموسم الحالي، من إنقاذ الثنائي محمد وفرات الغربي، اللذان ضمنا لنفسيهما المنافسة على اللقب، بعدما حسم ناصر القصبي النتيجة بالتصويت لهما، كما فعل علي جابر ونجوى كرم اللذان منحاه صوتيهما أيضاً، مقابل صوت واحد لـ "Snoopy" منحه إياه أحمد حلمي.

وكانت ملاحظات وتعليقات أعضاء لجنة التحكيم هي البوصلة التي وجهت الناس في بيوتهم للتصويت للمشتركين، حين بالغوا في مدحهم أو إنتقادهم للعروض التي قدمتها المواهب خلال الحلقة.

لجنة التحكيم، نهرت عمر عمروسي مرتين، المرة الاولى، لأنه تجاوز الوقت المخصص لعرضه مما دفع علي جابر إلى استعمال الباز لتنبيهه، والمرة الثانية من خلال الملاحظات القاسية التي وجهت اليه، والتي جردّته من المديح الاستثنائي الذي حظي به خلال العرض الذي قدمه في حلقة التجارب والذي جعله منه نجماً في الشارع المصري. فاللجنة اتفقت على رأي واحد، هو أن عمر "ضاع" وتشتت بسبب تعدد المواضيع التي عرضها، وكأن هناك مخططاً لإستبعاد المواهب المتميّزة في الغناء أو التمثيل، ربما لأن برامج الهواة الأخرى التي تعرضها "أم بي سي" تعتمد على المواهب الفنية فقط، ولذلك هي تفضل أن يكون الفائز في برنامج "Arabs Got Talent" موهبة من أصحاب اللياقات البدنية التي بين الرّقص والحركات البهلوانيّة. وهذا يعني أن المشتركة ياسمينا في دائرة الخطر الشديد، وبأنها لن تفوز حتماً باللقب، الذي تتنافس عليه مع مواهب أخرى، بالرغم من الجدل الكبير الذي أثير حولها، والذي ساهم بطريقة أو بأخرى بالترويج للبرنامج.

نجوى كرم في ردها حول سؤال عن الشائعات التي تلاحقها، جاء جوابها مقتبساً من عبارة اشتهر بها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب الذي كان يقول: "إن الشائعات التي تتكدس في المجلات، تجعله يرتفع عندما يقف عليها". كما بدا واضحاً أنها لا تزال تبذل مجهوداً مفتعلاً لإضفاء أجواء من الإثارة على البرنامج بهدف الترويج له، وذلك من خلال ابتكار مواقف وتعليقات مثيرة للجدل تدور حولها وحول علي جابر، حيث قالت في هذه الحلقة، إن أكثر ما يعجبها بعلي جابر هو عدم تشبثه برأيه، مضيفة: "لما الرجال بيتراجع بكون حدّو ومعه"، وذلك بعد أن تراجع علي جابر عن موقفه السلبي السابق من الثنائي محمد وفرات، مبدياً إعجابه بعرضه، حيث قدم محمد وفرات قصة حب جميلة على خشبة تعلو أكثر من خمسة أمتار، حيث تمايلا صعوداً ونزولاً، برفقة شابة شاركتهما في عرضهما التي تدور فكرته حول القراصنة.

إبراهيم حسن تنورة، قدّم عرضه في الهواء الطلق وخارج استوديو Arabs Got Talent بسبب حاجته لمساحة كبيرة ولخطورة ما قدمه. فخرج كل من أحمد وناصر إلى مكان العرض، بينما تابع علي ونجوى العرض من داخل الستوديو عبر شاشة كبيرة. وبعد انتهاء العرض طلبت نجوى ممازحة أحمد وناصر البقاء في الخارج.

بعد أن فاجأتهم نجوى كرم بخبر تأهّلهم إلى مرحلة العروض المباشرة، أطلّ أعضاء فريق "Lebam" في الحلقة المباشرة الخامسة وقدّموا مقطوعة موسيقيّة برهنت عن تناغم وبراعة في العزف، ونجحوا بإضفاء أجواءً مميّزة على الحلقة وأن يتركوا أثراً إيجابياً في الحضور كما في أعضاء لجنة التّحكيم.

الطفلة إيما إبنة الثلاث سنوات التي شاركت في تجارب الأداء مع كلبها، قدمت في العروض المباشرة عرضاً مبهراً مع ببغاء وكلب وأفعى، فدبّ الرعب في قلب نجوى، وتركت مقعدها هاربة. نجوى قالت إنها أحبت العرض وأكدت إنها ترى إيما في سيرك وهي تقدّم عرضاً خاصاً بها، فأيدها علي جابر الرأي، فيما أعرب كل من ناصر ومحمد عن إعجابهما بما قدمته واصفين العرض بالنسبة لعمرها بالمبهر

من الفيلم العالمي الشهير "Avatar"، استوحى الثنائي Duo Sora عرضهما في حلقة العروض المباشرة، وقدما عرضاً راقصاً من وحيه، وتقمصا الشخصية بأدق تفاصيلها بدءً بالشعر مروراً بالملابس وانتهاء بالعينين الصفراوين ولون البشرة الأزرق. نجوى التي بدت مذهولة بالعرض علقت قائلة: "يخرب بيت اللي عمل هالديكور وهالقصة"، كما عبرت عن إعجابها بفيلم "Avatar" وبالعرض. أما علي فأعرب عن إنبهاره بما شاهده وعن إعجابه بالمؤثرات البصرية والسمعية والديكور منوهاً بالقيمة العاطفية التي تجمع بين الثنائي. بدوره لم يخف ناصر إعجابه وقال: "عرض مدهش، والحركات مذهلة فيها أناقة ورشاقة والجو العام رائع"، أما حلمي فأكد أنه حزين لانتهاء العرض الذي جمع بين الرّقص والحركات البهلوانيّة والقتاليّة في إطارٍ فنّي مميّز.

وبعد حصوله على الباز الذهبي، كبُر التحدي عند فريق التخت الشرقي، ولكن التحدي لم يكن على قدر التوقعات. فبعد أن قدم الفريق في حلقة العروض المباشرة، أغنية فيروز "دقوا المهابيج"، أعرب علي جابر عن حبه لما قدمه الفريق، لكونه "جنوبي" ويملك محبة خاصة لهذا الفريق، متمنياً له الوصول إلى النهائيات والفوز باللقب. نجوى أكدت أن أعضاء الفريق يعزفون من قلبهم، ولكنها كانت تتوقع أن يقدموا شيئاً أهم هذه المرة، أما احمد فأكد بأن لا وجود للمستحيل بالإشارة إلى المعاناة التي تكبدها الفريق عند مغادرته غزة إلى بيروت، معلناً أن الباب فُتح لهم ليحققوا شيئاً مميزاً.

المشترك المغربي "Snoopy" صاحب الشخصية الغربية واللوك الذي يتميز بالشعر الكثيف والمربوط، والذي يحمل لقب "فنان شارع" ، حظي عرضه المبهر بإعجاب كل أعضاء اللجنة وكان من بين المشتركين الثلاثة الذي نالوا أعلى نسبة تصويت، ولكن تصويت اللجنة خذله وجعله خارج إطار المنافسة على اللقب.

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