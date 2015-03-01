حسن الرداد وإيمي سمير غانم ينعشان شائعة حبهما من جديد بالظهور كالعروسين

بعدما أن هدأت زوبعة أخبار الحب الذي يجمع بين حسن الرداد وإيمي سمير غانم، يبدو أن الممثلين أرادا إعادة إنعاشها من جديد، إذ ظهرا بحلة عروسين، خلال تواجدهما في أوبريت غنائي بعنوان "مصر القريبة" هدفه تنشيط السياحة المصرية.

وقام الثنائي بتمثيل دور العروسين إذ ارتدت إيمي فستان زفاف أبيض وبدا حسن بحلة العريس، ما أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، خصوصاً بعد الشائعات التي سبق وانتشرت حول علاقة حب تجمعهما كان الرداد قد نفاها مراراً.

وشارك في أوبريت "مصر قريبة" عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب من بينهم: أنغام، ومحمد منير، والملحن والمطرب الإماراتي فايز السعيد، والمطربة الكويتية نوال، وبلقيس فتحي، كما شارك أيضاً بعض الممثلين.

فهل تتحول هذه الصور إلى حقيقة بعد تردد الأخبار حول ارتباط حسن وإيمي، وفي ظل محاولة من الثنائي لتأكيدها بالظهور كعروسين؟