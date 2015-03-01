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السيسي يستقبل مستشار الأمن القومي الروسي اليوم

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السيسي يستقبل مستشار الأمن القومي الروسي اليوم السيسي يستقبل مستشار الأمن القومي الروسي اليوم

بوتين والسيسي

يصل إلى القاهرة اليوم مستشار الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف على رأس وفد رفيع في زيارة تستغرق يومين يستقبله خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح ، فيما تأتي الزيارة بعد وصول وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول صدقي صبحي إلى موسكو.

وقال بيان أصدرته رئاسة الجمهورية المصرية، أن الوفد يضم أعضاء هيئة الأمن القومي لروسيا الاتحادية، ومبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، إلى جانب ممثلين عن وزارات الخارجية والدفاع والداخلية والعدل وادارة مكافحة الإرهاب.

وأوضحت الرئاسة المصرية، أن “الزيارة تأتي بناء على دعوة من السفيرة فايزة أبو النجا مستشارة رئيس الجمهورية للأمن القومي”.

ويشارك في المباحثات من الجانب المصري اللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، والسفير خالد البقلي، أمين عام مجلس الأمن القومي، بالإضافة إلى ممثلي مختلف الوزارات والجهات المصرية المعنية، وذلك في إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس المصري لروسيا الاتحادية، وزيارة الرئيس الروسي مؤخراً لمصر.

يأتي ذلك فيما وصل إلى موسكو السبت، وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري لبحث العلاقات العسكرية بين البلدين، كما وصل الى القاهرة أيضًا، بوقت سابق من الأمس، وفد روسي متخصص في مجال الطاقة النووية، وقد زار الوفد محافظة مرسي مطروح، حيث من المقرر إقامة مشروع المحطة النووية المصرية.

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