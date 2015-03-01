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زعزوع يشارك على رأس وفد من القطاع السياحي في فعاليات بورصة برلين

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زعزوع يشارك على رأس وفد من القطاع السياحي في فعاليات بورصة برلين زعزوع يشارك على رأس وفد من القطاع السياحي في فعاليات بورصة برلين

 

وزير السياحة هشام زعزوع

يشارك وزير السياحة هشام زعزوع على رأس وفد من القطاع السياحي الحكومي والخاص في فعاليات بورصة برلين المزمع انطلاق فعاليتها الأربعاء المقبل، بمشاركة 190 دولة من خمس قارات، ويصل عدد الشركات المشاركة 10 آلاف شركة ويصل عدد الزائرين إلى 110 الف زائر.

ومن المقرر أن يشارك القطاع السياحي المصري هذا العام بجناح كبير يضم 55 فندقًا و25 شركة سياحية إلى جانب قيام غرفة شركات السياحة بتخصيص إستاندين للشركات التى ليس لديها استاند.

وتأتي أهمية مشاركة في فعاليات هذا العام تأكيدًا على التواجد المصري في كافة المجالات الاقتصادية والسياحية والتجارية، وتحسينًا لصورة مصر الذهنية في الخارج، هذا فضلًا على أن مصر هي الشريك الرسمى لبورصة برلين في مجال السياحة الثقافية وسياحة المؤتمرات.

من جانبه أشار وزير السياحة هشام زعزوع إلى فعالية مشاركة مصر هذا العام في بورصة برلين، حيث تشهد البورصة توقيع العقد الرسمى لـ ITB إفريقيا الذي يقام في مصر عام 2016، لافتًا إلى أنه تم اختيار مصر هذا العام كشريك رسمي لبورصة برلين في مجال السياحة الثقافية والمعارض والمؤتمرات بما يكون له انعكاسة على صورة مصر الذهنية والعمل على تحسينها.

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