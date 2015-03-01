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استدعاء طبيب للاستماع لأقواله في واقعة وفاة طفلة بمستشفى بالأزبكية

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استدعاء طبيب للاستماع لأقواله في واقعة وفاة طفلة بمستشفى بالأزبكية استدعاء طبيب للاستماع لأقواله في واقعة وفاة طفلة بمستشفى بالأزبكية

 

الطفلة الضحية

أمرت نيابة الأزبكية برئاسة المستشار محمد حته، باستدعاء طبيب في مستشفى حكومي للاستماع إلى أقواله في واقعة وفاة طفلة 9 سنوات، عقب إجراء عملية جراحية لاستئصال اللوز داخل إحدى المستشفيات الحكومية.

البداية جاءت عندما تلقت مباحث قسم شرطة الأزبكية بلاغًا من عم الطفلة المجني عليها يتهم فيه الطبيب الذي أجرى العملية الجراحية بالإهمال الطبي الذي نتج عنه وفاة ابنة شقيقه.

وكشفت تحقيقات النيابة أن الطفلة دخلت المستشفى لإجراء عملية اللوز، ولكن بعد خروجها من غرفة العمليات تبين إصابتها بنزيف حاد استمر لمدة أسبوعين دخلت خلالها المستشفى ثلاث مرات إلى أن توفيت منذ يومين.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتمت إحالته إلى النيابة التي تباشر التحقيق.

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