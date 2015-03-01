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خادم الحرمين وولى العهد وأمير الرياض على رأس مودّعى الرئيس السيسى

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خادم الحرمين وولى العهد وأمير الرياض على رأس مودّعى الرئيس السيسى خادم الحرمين وولى العهد وأمير الرياض على رأس مودّعى الرئيس السيسى
غادر الرئيس عبد الفتاح السيسى، الرياض عصر اليوم الأحد، بعد زيارة رسمية للمملكة العربية استمرت ساعات.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قد ودع الرئيس السيسى لدى مغادرته قصر خادم الحرمين الشريفين بالرياض.

كما كان فى وداع الرئيس السيسى بمطار الملك خالد الدولى، الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز المستشار بديوان ولى العهد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، ونائب رئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، وسفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة عفيفى عبدالوهاب وعدد من المسئولين السعوديين.


>خادم الحرمين يقيم مأدبة غداء للرئيس السيسى بقصر الرياض الملكى
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9 أمراء وكبار المسئولين العسكريين والمدنيين فى استقبال السيسى بالرياض
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وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة ضمن الوفد المرافق للرئيس بالسعودية
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السيسى يصل السعودية فى أول زيارة رسمية بعد تولى "سلمان" الحكم.. الملك وولى العهد وأمير الرياض باستقباله.. وجلسة مباحثات بين الزعيمين.. ومصادر: أمن الخليج والوضع اليمنى وسوريا وليبيا على رأس المباحثات
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قمة ثنائية مغلقة بين "السيسى" وخادم الحرمين بالقصر الملكى السعودى
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السيسى يصل الرياض لإجراء مباحثات مع الملك سلمان حول الوضع بالمنطقة
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