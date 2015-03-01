خادم الحرمين وولى العهد وأمير الرياض على رأس مودّعى الرئيس السيسى

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسى، الرياض عصر اليوم الأحد، بعد زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية استمرت ساعات.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قد ودع الرئيس السيسى لدى مغادرته قصر خادم الحرمين الشريفين بالرياض.

كما كان فى وداع الرئيس السيسى بمطار الملك خالد الدولى، الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز المستشار بديوان ولى العهد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، ونائب رئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، وسفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة عفيفى عبدالوهاب وعدد من المسئولين السعوديين.

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