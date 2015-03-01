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أفضل الأغذية لمرضى السكر

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أفضل الأغذية لمرضى السكر أفضل الأغذية لمرضى السكر

أرسل قارئ يسأل.. ما الأغذية المفيدة لمرضى السكر؟

يجيب الدكتور أحمد عوض أخصائى التغذية العلاجية، قائلا "إن مرض السكر أحد الأمراض المزمنة المنتشرة للغاية ويعتبر الاعتماد على تناول أغذية سليمة جزءا من علاجه، لذلك يجب على الأشخاص المصابين بالسكر ضرورة اتباع نظام غذائى صحى مناسب ويحدد أبرز الأطعمة المفيدة لمرضى السكر فيما يلى:

أفضل الأغذية المفيدة لمرضى السكر


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1) الخضروات الطازجة:


>تحتوى الخضروات الطازجة على نسبة عالية من الفيتامينات والألياف الغذائية كما أنه فى حالة القيام بطهيها على الطريقة الصحية مثل البخار أو السلق تزيد درجة الاستفادة منها لذلك ينصح د. أحمد بضرورة اهتمام مريض السكر بإدراج الخضروات ضمن نظامه الغذائى.

2) البقوليات:


>تتميز البقوليات عن غيرها من الأطعمة باحتوائها على البروتين النباتى بجانب الألياف الغذائية لذلك تعتبر من أفضل الأغذية التى يجب أن يتناولها مريض السكر ويؤكد د. أحمد أن ذلك لا يعنى استبدال تناولها بالبروتين الحيوانى.

3) الفواكه:


>تعتبر الفواكه من أكثر الأغذية الغنية بالفيتامينات والمعادن الصحية والمفيدة لمرضى السكر ما عدا الأنواع الغنية بالسكريات مثل البطيخ والبلح والتين والمانجو ذلك لاحتوائها على سعرات حرارية عالية.

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