"كهرباء الإسكندرية": إقبال كثيف من المواطنين فى أول أيام توزيع لمبات الليد

أكد المهندس محمد بكر رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، أن فروع الشركة الـ23 على مستوى المحافظة شهدت اليوم إقبالًا كثيفًا من قبل المواطنين للحصول على لمبات الليد التى يتم توزيعها بالتقسيط وبدون فوائد على 20 شهرًا فى أول أيام إطلاق الحملة بالإسكندرية.

وأوضح رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم توريد 20 ألف لمبة ليد فقط للشركة من إجمالى حصتها التى تبلغ 700 ألف لمبة ليد، لافتاً إلى أن الـ 20 ألف لمبة سيتم توزيعها على 5 آلاف مستهلك بواقع 4 لمبات لكل مستهلك.

وأضاف بكر أن اللمبات التى تم توريدها حتى الآن للشركة من فئة الـ 9 وات، موضحاً أنه سيتم توريد لمبات بقدرة 4 و 6 وات خلال الأيام القليلة القادمة لتكون متاحة للمواطنين بسعر التكلفة.

> وأشار رئيس الشركة إلى أن الـ700 ألف لمبة ليد التى سيتم توريدها للشركة سيتم توزيعها على 175 ألف مسنهلك، مشيراً إلى أن هذه الحملة سيكون لها فائدة كبيرة ستعود على المواطن والبلد فى نفس الوقت.

الجدير بالذكر أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بدأت فى توزيع المرحلة الأولى من حملة ترشيد الاستهلاك والتى تستهدف توزيع 10 ملايين لمبة ليد على 2.5 مليون مواطن على مستوى الجمهورية لترشيد 250 ميجا وات يومياً فى وقد الذروة وبتكلفة 200 مليون جنيه.

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