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مرشحو البرلمان بالإسكندرية: نحترم قرار الدستورية ويجب البت فى موعد الانتخابات

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مرشحو البرلمان بالإسكندرية: نحترم قرار الدستورية ويجب البت فى موعد الانتخابات مرشحو البرلمان بالإسكندرية: نحترم قرار الدستورية ويجب البت فى موعد الانتخابات
أكد إبراهيم عبد الوهاب، عضو حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية ومرشحه بدائرة أول المنتزه، أن حكم المحكمة الدستورية العليا موجه إلى القضاء الإدارى وليس إلى المواطنين أو المرشحين، وسيتم إرسال الحكم للقضاء الإدارى، والذى سينظر اليوم فى الطعن المقدم وإعادة تقسيم بعض الدوائر، مطالبا بسرعة البت فى حكم الدستورية العليا حول قوانين الانتخابات.

وأضاف "عبد الوهاب"، فى تصريحات صحفية، أن ما حدث يعد إهدارا للمال العام، مما يؤدى لعدم ثقة المواطنين فى سير العملية الانتخابية ككل، مطالباً اللجنة العليا للانتخابات باحترام المرشحين وإصدار قرار سريع خلال ساعات حتى يتم معرفة الموقف القانونى للمرشحين.

وفى السياق ذاته أكد إيهاب أبو كليلة، مرشح مستقل عن دائرة ثان المنتزه، أننا نحترم حكم المحكمة، مهما كان، ولابد من سياده القانون، موضحا أنه يجب أن يكون عندنا برلمان صحيح خال من العوار الدستورى أفضل من برلمان منتخب بإرادة المصريين ثم يحل مرة أخرى بأحكام قضائية، وأن قرار رئيس الجمهورية بضرورة إصدار قرار من المحكمة فى مدة لا تتجاوز شهرا، دليل على حرص الرئيس على استكمال خارطة الطريق.


>مستشار الحكومة للانتخابات: تعديل قانون تقسيم الدوائر على مقاعد الفردى
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>الرئاسة تكلف الحكومة بتعديل قوانين الانتخابات وفقا للدستور خلال شهر
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>مصادر: "اللجنة العليا" تؤجل الانتخابات بعد حكم "الدستورية" شهرا
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مصر 365

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