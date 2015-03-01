محافظ الإسكندرية:قد لا نستطيع التقدم بمشروعات فى المؤتمر الاقتصادى

الاسكندرية - جاكلين منير

قال هانى المسيرى، محافظ الاسكندرية، إن المحافظة قد لا تستطيع التقدم بمشروعات كبرى خلال المؤتمر الاقتصادى المزمع عقدة فى شرم الشيخ، مشيرا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى الاسكندرية تبحث حاليا خطط ومشروعات استثمارية طويلة الأجل مثل مشروع الميناء الشرقية وعودة فنار الإسكندرية وتنمية المحافظة سياحيا، لافتا إلى تلك المشروعات قد لا يمكن طرحها فى المؤتمر الاقتصادى فى مارس المقبل، لعدم استكمال مواردها المالية ودراسات الجدوى الخاصة بها.

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