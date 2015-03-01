رئيس جامعة المنوفية يشهد فعاليات الحملة القومية لمكافحة عدوى فيروس سى

شهد الدكتور معوض محمد الخولى، رئيس جامعة المنوفية، يرافقه مصطفى بيومى، السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية، انطلاق فعاليات الحملة القومية لمكافحة العدوى بفيروس ســـى، تحت شعار"بالعلم نبنيها وبإيدينا نحميها". وذلك بالتعاون مع جامعة دمنهور، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور الدكتور أحمد الشعراوى، عميد معهد الكبد القومى، والدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة، وعماد العبد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية.

وأكد رئيس الجامعة أن مثل هذه الفعاليات بمثابة ثورة شبابية فى محو الأُمية الصحية للمصريين من أجل الحفاظ على الموارد البشرية التى تُعد العنصر الفعال فى بناء النهضة من خلال إعداد كوادر بشرية مدربة على احدث وسائل التوعية لمكافحة انتشار الأمراض الفيروسية، ومن ثم التواصل مع جميع الفئات المصرية خاصة فى أماكن انتشار المرض، وأضاف أن الجامعة لا تدخر جهدًا للقيام بواجبها تجاه الفرد والمجتمع من خلال التوعية أو تقديم العلاج المناسب لهم وذلك من خلال وحداتها الطبية مثل المستشفيات الجامعية ومعهد الكبد القومى.

وأشار السكرتير العام المساعد للمحافظة إلى أن المنوفية تبذل قصارى جهدها لتحسين البنية الأساسية بالمحافظة المتمثلة فى مياه الشرب والصرف الصحى والتى بتحسين جودتها سيكون لها دور كبير فى الحد من انتشار هذا الفيروس، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح عدد من محطات تنقية مياه الصرف الصحى فى أوائل العام المالى المقبل، مضيفًا أنه من الضرورى العمل على رفع الوعى الصحى والثقافة المجتمعية بمشاركة كافة المؤسسات للحد والتصدى لكافة الظواهر السلبية التى تساعد على انتشار الفيروس.