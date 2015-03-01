محافظ البحيرة يطالب بإدراج خريجى الصم والبكم ضمن نسبة المعاقين بالوظائف الحكومية

وجه الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، بحصر خريجى مدارس الصم والبكم ومعرفة احتياجات المديريات المختلفة من تخصصاتهم تمهيدًا لمخاطبة وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لإدراجهم ضمن باقى درجات نسبة الـ 5 % الخاصة بالمعاقين من أبناء المحافظة والبالغة 534 درجة، حيث تم اعتماد 1600 درجة على مرحلتين وتعيين ذوى الاحتياجات الخاصة عليها عن طريق مسابقة رسمية.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بمجموعة من ممثلى خريجى مدارس الصم والبكم الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام ديوان عام المحافظة بمدينة دمنهور للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم.

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