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الإسكندرية لتوزيع الكهرباء تنضم لخدمة تسجيل قراءة العداد عن طريق المشترك

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الإسكندرية لتوزيع الكهرباء تنضم لخدمة تسجيل قراءة العداد عن طريق المشترك الإسكندرية لتوزيع الكهرباء تنضم لخدمة تسجيل قراءة العداد عن طريق المشترك
انضمت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء لخدمة تسجيل قراءة عداد الكهرباء بواسطة المشترك بالتعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ومركز الأهرام للإدارة والحاسبات الإلكترونية (أماك) القائم على تشغيل وإدارة نظام الإصدار بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

يأتى ذلك بعد انضمام كل من شركات البحيرة وجنوب الدلتا، وشمال القاهرة والدلتا لتوزيع الكهرباء، وسيتم العمل على تعميم الخدمة على جميع شركات التوزيع تباعا.

وتتيح هذه الخدمة لمستخدميها تسجيل بيانات العدادات الخاصة بهم، ومن ثم تسجيل القراءة فى التوقيتات الخاصة بذلك فى الشركة، وذلك عن طريق تطبيق على التليفون المحمول الذكى يمكن تحميله من "بلاى ستور" باسم خدمات الكهرباء الذكية، أو الموقع الإلكترونى الخاص بخدمات الكهرباء الذكية المخصص للخدمة

(www.egypterases.com)

على الإنترنت.

ويحق للمستهلك أن يسجل القراءة الخاصة بعداد كهرباء أو أكثر فى أى من تلك الشركات خلال الفترة المسموح بها من قبل الشركة، وبذلك يضمن المستهلك تسجيل القراءة الحقيقة للعداد، والتى تعبر عن استهلاكه الحقيقى، والمحاسبة على استهلاكه الفعلى وليس بناء على تقدير أو قراءة خاطئة، ومتابعة استهلاكه الشهرى.

وتجدر الإشارة إلى أن تلك الآلية تعمل على وجود مكان موحد لمشتركى كل شركات توزيع الكهرباء، تعمل على ضمان تسجيل القراءة الفعلية لاستهلاك المشترك، كما أنها لن تلغى وظيفة قارئ العداد، حيث سيتم التحقق كل فترة من القراءات التى يتم إدخالها، وفى نفس الوقت سيتم أخذ القراءة الخاصة بالعملاء غير المشتركين فى الخدمة.

وتم توفير الصفحة التالية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، لتقديم الدعم الفنى لمستخدمى الخدمة فى حالة وجود أية استفسارات أو مشاكل فى الاستخدام .

www.facebook.com/egypterases.official


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