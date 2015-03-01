طلاب الإخوان يقطعون الطريق ويشعلون النيران أمام جامعة الزقازيق

قام مجموعة من الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان بجامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية، عصر اليوم الأحد، بقطع الطريق المؤدى إلى الجامعة من الجانبين، احتجاجًا منهم على زيادة الأمن أمام الجامعة، مما أدى إلى شل حركة المرور .

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء رفعت خضر، مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام مجموعة من طلاب الإخوان جامعة الزقازيق، بقطع طريق الجامعة بالنيران من الجانبين احتجاجًا منهم على ما أسموه بحصار الجامعة ووجود قوات لتأمينها.

وجار انتقال الأجهزة الأمنية للسيطرة على الوضع وتسيير حركة المرور.