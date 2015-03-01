موجز الاقتصاد.. المالية: ارتفاع عجز الموازنة لـ159 مليار جنيه خلال 7 أشهر

شهد اليوم الأحد، عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، وكان على رأسها أعلنت وزارة المالية عن ارتفاع عجز الموازنة الكلى ليبلغ 159 مليار جنيه خلال الـ7 أشهر الماضية من موازنة العام المالى الحالى 2014-2015، بزيادة قدرها 39.5 مليار جنيه عن نفس الفترة خلال العام الماضى التى بلغت خلالها عجز الموازنة 119.5 مليار جنيه.

وكشف الدكتور أحمد طوبال، مدير برنامج تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن قاعدة بيانات الرقم القومى تضم حالياً نحو 88 مليون مواطن مصرى.

وكشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن انخفاض تكاليف العلاج على نفقة الدولة بالخارج من 21 مليونا عام 2010 إلى 2 مليون جنيه عام 2013.

وأكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد للغرف التجارية، أن الاتحاد يدرس حاليا المسودة الجديدة لقانون الاستثمار الواردة من وزارة الاستثمار.

وأكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، للسفير الأمريكى ستيفن بيكروفت، ترحيب مصر لتفعيل إتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والذى يسمح بخلق تبادل تجارى أكثر حرية بين البلدين ويحسن من العلاقات الاقتصادية الثنائية المشتركة ويشجع من إقامة شراكات استثمارية بين رجال القطاع الخاص فى البلدين.

وأعلنت شركات حديد التسليح أسعارها لشهر مارس الجارى بتثبيتها فى السوق المصرية، لتعلن شركة حديد عز سعر أسعار البيع للمستهلك من 4900 إلى 5 آلاف جنيه للمستهلك، ويحدد سعر البيع وفقا للموقع الجغرافى بكل محافظة.

وأكد الدكتور سلطان الجابر، وزير الدولة بالإمارات، أهمية مشاركة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى فى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى.

وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) والاتفاق العالمى للأمم المتحدة تفتتح البورصة المصرية الجلسة غداً الجلسة دعماً للمساواة بين الجنسين فى التنمية المستدامة، يحضر جلسة الافتتاح كل من الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى والسفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة والأستاذ محمد ناصرى المدير الإقليمى بالإنابة للأمم المتحدة للمرأة والأستاذة شيرين الشوربجى المنسق القومى للميثاق العالمى للأمم المتحدة وعدد من الشركات المصرية الرائدة فى مجال المساواة بين الجنسين.

وقال هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، إن البنك المركزى باع نحو 420 مليون دولار اليوم الأحد عبر آلية الإنتربنك الدولارى – بيع العملة للبنوك - لبنوك عاملة فى السوق وأنه تم تغطية أغلب الطلبات المعلقة لدى البنوك، والخاصة بالمواد الغذائية والمواد الخام والأدوية.

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع على تراجع جماعى، بضغط من مبيعات العرب والأجانب، ليخسر رأس المال السوقى للبورصة حوالى 2 مليار جنيه، ليصل إلى 509.2 مليار جنيه، مقابل 511.2 مليار جنيه إغلاق الخميس.

"المالية":ارتفاع عجز الموازنة الكلى إلى 159 مليار جنيه خلال 7 أشهر

وزارة التخطيط: 88 مليون مواطن مصرى بقاعدة بيانات الرقم القومى

"الإحصاء": 19 مليون جنيه انخفاض تكاليف العلاج على نفقة الدولة بالخارج

اتحاد الغرف: ندرس المسودة الجديدة لقانون الاستثمار من خلال لجان متخصصة

>وزير التجارة يطالب بتجديد إعفاء 4300 سلعة مصرية من الرسوم الجمركية لأمريكا

>تثبيت أسعار الحديد لشهر مارس وعز تعلن 5 آلاف جنيها للطن

>سلطان الجابر يدعو المؤسسات الدولية للمشاركة فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى

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>"وزيرة التضامن الإجتماعى" تفتتح جلسة البورصة غدا دعماً للمساواة بين الجنسين

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>هشام رامز لـ"اليوم السابع": المركزى باع 420 مليون دولار لتغطية الاستيراد

>البورصة تغلق على تراجع جماعى بمبيعات العرب والأجانب