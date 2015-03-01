وزارة السياحة تعقد ندوات تثقيفية بعنوان “مكافحة العنف ضد المرأة”

عقدت وزارة السياحة عدة ندوات تثقيفية للعاملات بالوزارة بعنوان “مكافحة العنف ضد المرأة”، وذلك فى إطار مبادرة الاستراتيجية الوطنية التي أطلقها رئيس الوزراء ومذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع المجلس القومي للمرأة لتفعيل تلك المبادرة، حيث قامت وحدة تكافؤ الفرص للمرأة بالوزارة والأعضاء الفنيين بالإدارة العامة للاتصال السياسي بمكتب السيد الوزير والإدارة المركزية للبحوث والتدريب بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بتنفيذ ندوات تهدف إلى التوعية بأشكال العنف ضد المرأة وكيفية التغلب عليها، وجهود الدولة للحد منها، وحاضر في الندوة عدد من الأساتذة المتخصصين فى مجال حقوق المرأة ومناهضة العنف.

من جانبها قالت سامية ماهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة أن الندوات استعرضت التغيرات التي طرأت على المجتمع المصري في الآونة الأخيرة وخاصة بعد أحداث 25 يناير بظهور أشكالاً جديدة للعنف ضد المرأة، مشيرة إلى البروتوكول الذي تم توقيعه بين الوزارة والمجلس القومي للمرأة في إطار الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة التي أطلقها السيد رئيس الوزراء وتم تفعيلها من خلال تشكيل لجنة تيسيريه ولجان تنفيذية من ممثلي الوزارات المختلفة للخروج برؤية ورسالة واضحة وتحليل البيئة الداخلية والخارجية لتلك الظاهرة.

وتطرقت الندوات إلى أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة في مجتمعنا وتتمثل في “النظرة الدونية للمرأة، والحرمان من التعليم و الميراث ومن مزاولة الأنشطة الثقافية أو الاجتماعية أو السياسية، وعدم تمكين النساء من الوصول للسلطة القضائية، وعدم المناصفة بين الرجل والمرأة فى السلطة التشريعية”.

كما تم مناقشة دور المرأة وكيفية تمكينها في المجتمع، وعرض بعض الإحصاءات والنسب التي توضح مدى تنامي العنف ضد المرأة وعرض الحلول والبدائل وآليات مواجهة العنف والتمييز ضد المرأة.