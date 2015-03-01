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علي عبد العال ضيف “البرلمان”الليلة للحديث حول حكم “الدستورية” وتأجيل الانتخابات‎

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علي عبد العال ضيف “البرلمان”الليلة للحديث حول حكم “الدستورية” وتأجيل الانتخابات‎ علي عبد العال ضيف “البرلمان”الليلة للحديث حول حكم “الدستورية” وتأجيل الانتخابات‎

نصر القفاص

يستضيف برنامج “البرلمان” الذي يقدمه الاعلامي نصر القفاص، على قناة أون تي في، منتصف الليل اليوم الأحد الدكتور علي عبد العال أستاذ القانون الدستوري في لقاء حول حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية المادة الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات.

ويدور الحوار مع الضيف حول قراءات ما بعد حكم المحكمة الدستورية العليا وقرار اللجنة العليا للانتخابات بتأجيل انتخابات البرلمان لحين إجراء التعديلات اللازمة على القانون وإعداد جدول زمني جديد لإقامتها، وأيضاً يتحدث حول أحكام الطعون ضد المرشحين في القضاء الإداري.

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