تأجيل محاكمة 23 متهما باقتحام قسم كرداسة لـ 8 مارس لمرافعة النيابة

تاجيل محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الحسينى,وحضور محمد على الله وكيل نيابة كرداسة، وأمانة سر أحمد صبحى عباس والمنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بأكتوبر، نظر القضية رقم 11010 لسنة 2013، جنايات كرداسة، الخاصة بواقعة الهجوم على مركز شرطة كرداسة، مساء يوم 3 يوليو العام الماضى, لجلسة 8 مارس الحالى, مع أستمرار حبس المتهمين, وعلى النيابة التحرى عن المتهم “نجاح الطاهر”, وعلى النيابة الاستعداد للمرافعة.

وحضر صباح اليوم جميع المهمين المحبوسين كما حضر أعضاء هيئة الدفاع ,وأستمعت المحكمة الى شاهد أثبات مجند بالامن المركزى أصيب وقت الاحداث, وقال الدفاع انه طلب من المحكمة إعادة التحرى عن المتهم “نجاح الطاهر” ,موكدا انه لم يكن فى الاحداث وقت وقوعها.

وأحالت النيابة المتهمين لمحكمة الجنايات بعدما وجهت لهم تهم التجمهر والإتلاف العمدى والتخريب والتأثير على رجال السلطة العامة، فضلًا عن قتل هانى محمود إبراهيم عبد اللطيف من قوات #الشرطة بمركز شرطة كرداسة عمدًا، والشروع فى قتل آخرين، واستعمال القوة والعنف مع ضباط #الشرطة، وحيازة أسلحة وذخيرة دون ترخيص، وأسلحة بيضاء وأدوات للاعتداء على الأشخاص.