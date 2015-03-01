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9 ملايين جنيه منحة من البنك الدولى لرصف الطرق الريفية بالفيوم

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9 ملايين جنيه منحة من البنك الدولى لرصف الطرق الريفية بالفيوم 9 ملايين جنيه منحة من البنك الدولى لرصف الطرق الريفية بالفيوم
قال المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، إنه يُجرى تنفيذ مشروع لرصف الطرق الريفية بقرى مراكز المحافظة المختلفة بتكلفة إجمالية 9 ملايين جنيه منحة من البنك الدولى.

وأوضح المحافظ فى بيان أن الخطة بدأت مطلع العام الحالى وتنتهى مع بداية شهر يوليو المقبل، وتشمل رصف طريق قرية الدبانة الكبيرة- بحر وهبى بقرية قلمشاة بطول 2.5كم، وطريق مدخل عزبة البورة بقرية قلمشاة مركز إطسا بطول 1.2 كم، وطريق أبوجنشو- الصفراية بمركز أبشواى بطول 1.6كم، ورصف طريق مدخلى عزبتى سعداوى القبلية والغربية بقرية منشأة بنى عتمان مركز سنورس بطول 1.5كم، وطريق دسيا- أهريت وطريق الوحدة المحلية لزاوية الكرادسة- عزبة الدالى مركز الفيوم بطول 2.5كم.

وأصدر محافظ الفيوم تعليمات مشددة للمقاولين المسئولين عن تنفيذ أعمال الرصف بالمشروع بسرعة الانتهاء من الأعمال فى المواعيد المقررة، مؤكدًا أن المحافظة ستقوم باستلام كل الأعمال من خلال لجنة تقوم بمراجعتها، والتأكد من مطابقتها للاشتراطات والمواصفات الفنية.

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مصر 365