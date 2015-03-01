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محافظ الإسكندرية يبحث الارتقاء بالخدمات مع شباب رجال الأعمال

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محافظ الإسكندرية يبحث الارتقاء بالخدمات مع شباب رجال الأعمال محافظ الإسكندرية يبحث الارتقاء بالخدمات مع شباب رجال الأعمال
التقى اليوم هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، شباب جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، لمناقشة كيفية المساهمة فى بعض المشروعات التى من شأنها النهوض بمستوى الفرد، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وأكد هانى المسيرى أن هدفه الأول الارتقاء بمستوى الخدمات للمواطن البسيط، وعودة مكانة محافظة الإسكندرية الريادية فى النظافة، كما أكد ضرورة ارتفاع نسبة رضا رجل الشارع عن الخدمات المقدمة من المحافظة، مؤكدًا أهمية دور منظمات المجتمع المدنى، وعلى دور جمعية رجال الأعمال فى العمل مع المحافظة لللصالح العام.

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