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5 آلاف غرامة للجرارات المحملة بالأتربة ومنع مرورها بشوارع الزقازيق

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5 آلاف غرامة للجرارات المحملة بالأتربة ومنع مرورها بشوارع الزقازيق 5 آلاف غرامة للجرارات المحملة بالأتربة ومنع مرورها بشوارع الزقازيق
أصدر الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، قراراً بمنع سير الجرارات الزراعية المحملة بالأتربة بشوارع الزقازيق، ومصادرتها وفرض غرامة 5 آلاف جنيه للمخالفين وإحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مع وضع آلية جديدة لتحسين منظومة النظافة بالزقازيق.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ ونائبه اللواء سامى سيدهم، واللواء يعقوب حسن إمام السكرتير العام للمحافظة وشوقى السمرى مدير الإدارة العامة للنظافة بالمحافظة، ورئيس مركز الزقازيق وحى أول وثان المدينة.
>وطالب محافظ الشرقية بضرورة الاستفادة من عمال مصنع الغار لتدوير القمامة، وعددهم 85 عاملا، فى منظومة رفع أكوام القمامة مع عمل حوافز مادية لتشجيع العمال والسائقين للعمل ثلاث ورديات بالمدينة، كما أوصى بإجراء تقسيم العمل بمنظومة النظافة بالشوارع لتحديد المسئولية ومحاسبة المقصرين، مع استمرار العمل أيام الخميس والجمعة والسبت لرفع القمامة، موضحاً أنه سيتم مخاطبة مدير أمن الشرقية لإنشاء نقطة شرطة جديدة بمنطقة مصنع الغار لتدوير القمامة.

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مصر 365