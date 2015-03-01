حجز الحكم باستئناف عبد الله بدر على حبسه للتحريض على أحداث الاتحادية للغد

حجزت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، المنعقدة بالعباسية، الحكم فى الاستئناف المقدم من عبد الله بدر، على الحكم الصادر من محكمة الجنح بحبسه سنة، على خلفية اتهامه بالتحريض على أحداث الاتحادية، لجلسة غدا الاثنين.

يشار إلى أن محكمة جنح مصر الجديدة، برئاسة المستشار عبد الرحمن الزواوى، كانت قد قضت فى نوفمبر 2014، بحبس عبد الله بدر، و4 آخرين متهمين ببث أخبار كاذبة والتحريض على القتل فى أحداث الاتحادية لمدة سنة لكل منهم وغرامة 200 جنيه.

وكانت نيابة مصر الجديدة، وجهت للمتهمين التحريض على القتل وإذاعة بيانات ومعلومات كاذبة أثناء اعتصام الاتحادية، فى ديسمبر 2012 الذى كان يطالب بإسقاط نظام الرئيس الأسبق محمد مرسى.