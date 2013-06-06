وزيرا النقل والتنمية المحلية ومحافظ القاهرة يفتتحون محور طه حسين بالنزهة الجديدة

افتتح اليوم الخميس وزير النقل والمواصلات الدكتور حاتم عبد اللطيف ، ووزير التنمية المحلية الدكتور محمد على بشر ومحافظ القاهرة الدكتور أسامة كمال ، محور شارع “طه حسين” بالمنطقة الشرقية بحى النزهة الجديدة الذى يربط بين طريقى جوزيف تيتو وطريق 6 أكتوبر بالنزهة ، بطول 5ر2 كم وعرض نحو 40 مترا وتكلفة نحو 18 مليون جنيه .

ومن المتوقع أن يسهم المحور الجديد فى حل مشكلة الضغط المرورى على محور “جوزيف تيتو”، وخاصة عند تقاطعه مع شارع عبد الحميد بدوى . ويبلغ طول المحور الجديد نحو 5ر2 كيلومتر بعرض ما بين 40 – 50 مترا ، من تقاطع جوزيف تيتو حتى طريق 6 أكتوبر ، بتكلفة تبلغ نحو 18 مليون جنيه.

> أ ش أ