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وزيرا النقل والتنمية المحلية ومحافظ القاهرة يفتتحون محور طه حسين بالنزهة الجديدة

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وزيرا النقل والتنمية المحلية ومحافظ القاهرة يفتتحون محور طه حسين بالنزهة الجديدة وزيرا النقل والتنمية المحلية ومحافظ القاهرة يفتتحون محور طه حسين بالنزهة الجديدة

افتتح اليوم الخميس وزير النقل والمواصلات الدكتور حاتم عبد اللطيف ، ووزير التنمية المحلية الدكتور محمد على بشر ومحافظ القاهرة الدكتور أسامة كمال ، محور شارع “طه حسين” بالمنطقة الشرقية بحى النزهة الجديدة الذى يربط بين طريقى جوزيف تيتو وطريق 6 أكتوبر بالنزهة ، بطول 5ر2 كم وعرض نحو 40 مترا وتكلفة نحو 18 مليون جنيه .

ومن المتوقع أن يسهم المحور الجديد فى حل مشكلة الضغط المرورى على محور “جوزيف تيتو”، وخاصة عند تقاطعه مع شارع عبد الحميد بدوى . ويبلغ طول المحور الجديد نحو 5ر2 كيلومتر بعرض ما بين 40 – 50 مترا ، من تقاطع جوزيف تيتو حتى طريق 6 أكتوبر ، بتكلفة تبلغ نحو 18 مليون جنيه.
> أ ش أ

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