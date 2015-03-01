النيابة تستدعى طبيبًا لسؤاله فى واقعة وفاة طفلة نتيجة إهمال طبى بالأزبكية

أمر محمد السكرى، وكيل أول نيابة الأزبكية، وبإشراف المستشار محمد حتة، رئيس النيابة، باستدعاء طبيب بأحد المستشفيات الحكومية لسؤاله فى واقعة وفاة طفلة 9 سنوات، بسبب الإهمال الطبى عقب إجرائها عملية جراحية لاستئصال اللوز.

كان عم الطفلة قد حرر بلاغًا يتهم طبيبًا بأحد المستشفيات العامة بالأزبكية بإجراء عملية اللوز لابنة أخيه، ما أدى لوفاتها بعد العملية بأسبوعين نتيجة للإهمال الطبى، حيث أصيبت الطفلة بنزيف حاد بعد خروجها من غرفة العمليات واستمر لمدة أسبوعين دخلت خلالهما المستشفى ثلاث مرات إلى أن توفيت، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم عرضه على النيابة لمباشرة التحقيق.