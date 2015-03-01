أخبار عاجلة

3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج -
الجمعة.. ملتقى «قرطام» الثقافي ينظم حفلًا خيريًا بمشاركة 200 طفل يتيم -
«مستقبل وطن» يدعو القضاة للتشاور حول قانون الهيئات للخروج بصيغة توافقية -
بعد رفع سعر الفائدة على الأراضي.. «إسكان البرلمان»: يشجع المستثمرين -
«المحافظين»: المرأة والطفل أولويات قصوى.. الحزب يدعمهم بفكر جديد -
«القومى لحقوق الإنسان»: يجب احترام استقلال القضاء والفصل بين السلطات -
سعد الجمال عن «مجزرة خان شيخون»: انتهاك شرس وهمجي للقانون الدولي -
نائبة تتقدم بطلب إحاطة لكشف أسباب حريق نادي الجزيرة -
أهالي دمياط عن ارتفاع أسعار الكهرباء: «الفقير اتفرم» -
صور| أهالي المنيا عن أسعار الخضروات: «بنشتري الفاسد عشان الحاجة مولعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

النيابة تستدعى طبيبًا لسؤاله فى واقعة وفاة طفلة نتيجة إهمال طبى بالأزبكية

Google+ Print
النيابة تستدعى طبيبًا لسؤاله فى واقعة وفاة طفلة نتيجة إهمال طبى بالأزبكية النيابة تستدعى طبيبًا لسؤاله فى واقعة وفاة طفلة نتيجة إهمال طبى بالأزبكية
أمر محمد السكرى، وكيل أول نيابة الأزبكية، وبإشراف المستشار محمد حتة، رئيس النيابة، باستدعاء طبيب بأحد المستشفيات الحكومية لسؤاله فى واقعة وفاة طفلة 9 سنوات، بسبب الإهمال الطبى عقب إجرائها عملية جراحية لاستئصال اللوز.

كان عم الطفلة قد حرر بلاغًا يتهم طبيبًا بأحد المستشفيات العامة بالأزبكية بإجراء عملية اللوز لابنة أخيه، ما أدى لوفاتها بعد العملية بأسبوعين نتيجة للإهمال الطبى، حيث أصيبت الطفلة بنزيف حاد بعد خروجها من غرفة العمليات واستمر لمدة أسبوعين دخلت خلالهما المستشفى ثلاث مرات إلى أن توفيت، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم عرضه على النيابة لمباشرة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365