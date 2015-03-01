5 مارس.. نظر طعن 16 متهمًا على الأحكام الصادرة ضدهم بـ"أحداث عنف شبرا"

حددت محكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم جلسة 5 مارس الجارى كأولى جلسات نظر الطعن المقدم من 16 متهمًا على الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنايات القاهرة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث عنف شبرا" والتى وقعت خلال يوليو 2013، وذلك أمام دائرة الخميس "أ" المنعقدة برئاسة المستشار عادل الشوربجى وعضوية المستشارين أبو بكر البسيونى وأحمد مصطفى ونبيل الكشكى وحسام خليل وهشام أبو علم وخالد القضابى ومحمد عبده صالح وأشرف المصرى وجمال عبد المنعم ومحمد أباظة وبسكرتارية أيمن كامل وحسام خاطر وسيد رجب.

وكانت أحداث منطقة شبرا قد وقعت حينما أقدم أعضاء التنظيم الإخوانى على الاعتداء على المواطنين بالضرب خلال مسيرة لهم، والاشتباك معهم باستخدام أسلحة نارية كانت بحوزتهم، على نحو أسفر عن إصابة العديد من المواطنين من أهالى شبرا جراء تلك الأحداث.