أخبار عاجلة

3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج -
الجمعة.. ملتقى «قرطام» الثقافي ينظم حفلًا خيريًا بمشاركة 200 طفل يتيم -
«مستقبل وطن» يدعو القضاة للتشاور حول قانون الهيئات للخروج بصيغة توافقية -
بعد رفع سعر الفائدة على الأراضي.. «إسكان البرلمان»: يشجع المستثمرين -
«المحافظين»: المرأة والطفل أولويات قصوى.. الحزب يدعمهم بفكر جديد -
«القومى لحقوق الإنسان»: يجب احترام استقلال القضاء والفصل بين السلطات -
سعد الجمال عن «مجزرة خان شيخون»: انتهاك شرس وهمجي للقانون الدولي -
نائبة تتقدم بطلب إحاطة لكشف أسباب حريق نادي الجزيرة -
أهالي دمياط عن ارتفاع أسعار الكهرباء: «الفقير اتفرم» -
صور| أهالي المنيا عن أسعار الخضروات: «بنشتري الفاسد عشان الحاجة مولعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

"الطب الشرعى" يثبت اغتصاب رجل لطفلة زوجته بمدينة نصر

Google+ Print
"الطب الشرعى" يثبت اغتصاب رجل لطفلة زوجته بمدينة نصر "الطب الشرعى" يثبت اغتصاب رجل لطفلة زوجته بمدينة نصر
استلم هيثم مشهور وكيل أول نيابة مدينة نصر بإشراف رئيسها أحمد شورب، تقرير الطب الشرعى الخاص باغتصاب طفلة على يد زوج أمها التى سهلت له اغتصابها وأكد التقرير تعرضها للاغتصاب أكثر من مرة.

وكشفت تحقيقات المستشار هيثم مشهور وكيل أول النيابة بسكرتارية أمير سعيد أن "س.ع" 12 سنة احتجزتها أمها داخل غرفة بشقتها فى مدينة نصر وسمحت لزوجها بالاعتداء جنسيا عليها .

وتبين من التحريات والتحقيقات أن المجنى عليها تعرضت للاغتصاب أكثر من مرة، وبإشراف والدتها حتى تمكنت الطفلة من الهرب وحررت محضرا بقسم شرطة أول مدينة نصر فألقى رجاله القبض على المتهم وأمها وتم إحالتهما للنيابة التى قررت حبسهما وعرض الطفلة على الطب الشرعى .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365