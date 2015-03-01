"الطب الشرعى" يثبت اغتصاب رجل لطفلة زوجته بمدينة نصر

استلم هيثم مشهور وكيل أول نيابة مدينة نصر بإشراف رئيسها أحمد شورب، تقرير الطب الشرعى الخاص باغتصاب طفلة على يد زوج أمها التى سهلت له اغتصابها وأكد التقرير تعرضها للاغتصاب أكثر من مرة.

وكشفت تحقيقات المستشار هيثم مشهور وكيل أول النيابة بسكرتارية أمير سعيد أن "س.ع" 12 سنة احتجزتها أمها داخل غرفة بشقتها فى مدينة نصر وسمحت لزوجها بالاعتداء جنسيا عليها .

وتبين من التحريات والتحقيقات أن المجنى عليها تعرضت للاغتصاب أكثر من مرة، وبإشراف والدتها حتى تمكنت الطفلة من الهرب وحررت محضرا بقسم شرطة أول مدينة نصر فألقى رجاله القبض على المتهم وأمها وتم إحالتهما للنيابة التى قررت حبسهما وعرض الطفلة على الطب الشرعى .