تأجيل دعوى تطالب بوقف برنامج على "القاهرة والناس" للتشهير بسمعة "حمام رمسيس"

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم السيد، ومعروف مختار، تأجيل الدعوى المقامة من طارق العوضى المحامى بصفته وكيلاً عن فتحى محمد عبدالرحمن مالك "حمام باب البحر" برمسيس -اليوم الأحد، والمطالب فيها بوقف بث برنامج "المستخبى” على قناة القاهرة والناس، الذى تقدمه الإعلامية منى العراقى، ووقف حلقة يوم 4 فبراير من البرنامج، والتى من شأنها التشهير بسمعة الحمام الشهير، لجلسة ٢٢ مارس لتقديم المذكرات.

وذكرت الدعوى التى اختصمت كلًا من رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس المنطقة الإعلامية الحرة ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية بصفتهم، أن هذا البرنامج قام باستغلال البسطاء من الناس من رواد حمام باب البحر برمسيس، وقاموا بالتنسيق مع قوات الأمن لتصوير حلقة عن "الشذوذ الجنسى” وداهموا الحمام، وتم القبض على أربعة من العاملين بالحمام، و21 شخصًا من زبائنه المترددين عليه، ومعهم كاميرات برنامج "المستخبى" لتحقيق الشهرة.

وأضافت الدعوى أن البرنامج يخوض فى حرمات وأعراض المواطنين المصريين، وهو ما يخالف الدستور والقانون؛ مما حدا بالمدعى بتقديم دعواه الماثلة أمام محكمة القضاء الإدارى.