أخبار عاجلة

3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج -
الجمعة.. ملتقى «قرطام» الثقافي ينظم حفلًا خيريًا بمشاركة 200 طفل يتيم -
«مستقبل وطن» يدعو القضاة للتشاور حول قانون الهيئات للخروج بصيغة توافقية -
بعد رفع سعر الفائدة على الأراضي.. «إسكان البرلمان»: يشجع المستثمرين -
«المحافظين»: المرأة والطفل أولويات قصوى.. الحزب يدعمهم بفكر جديد -
«القومى لحقوق الإنسان»: يجب احترام استقلال القضاء والفصل بين السلطات -
سعد الجمال عن «مجزرة خان شيخون»: انتهاك شرس وهمجي للقانون الدولي -
نائبة تتقدم بطلب إحاطة لكشف أسباب حريق نادي الجزيرة -
أهالي دمياط عن ارتفاع أسعار الكهرباء: «الفقير اتفرم» -
صور| أهالي المنيا عن أسعار الخضروات: «بنشتري الفاسد عشان الحاجة مولعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تأجيل دعوى تطالب بوقف برنامج على "القاهرة والناس" للتشهير بسمعة "حمام رمسيس"

Google+ Print
تأجيل دعوى تطالب بوقف برنامج على "القاهرة والناس" للتشهير بسمعة "حمام رمسيس" تأجيل دعوى تطالب بوقف برنامج على "القاهرة والناس" للتشهير بسمعة "حمام رمسيس"
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم السيد، ومعروف مختار، تأجيل الدعوى المقامة من طارق العوضى المحامى بصفته وكيلاً عن فتحى محمد عبدالرحمن مالك "حمام باب البحر" برمسيس -اليوم الأحد، والمطالب فيها بوقف بث برنامج "المستخبى” على قناة القاهرة والناس، الذى تقدمه الإعلامية منى العراقى، ووقف حلقة يوم 4 فبراير من البرنامج، والتى من شأنها التشهير بسمعة الحمام الشهير، لجلسة ٢٢ مارس لتقديم المذكرات.

وذكرت الدعوى التى اختصمت كلًا من رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس المنطقة الإعلامية الحرة ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية بصفتهم، أن هذا البرنامج قام باستغلال البسطاء من الناس من رواد حمام باب البحر برمسيس، وقاموا بالتنسيق مع قوات الأمن لتصوير حلقة عن "الشذوذ الجنسى” وداهموا الحمام، وتم القبض على أربعة من العاملين بالحمام، و21 شخصًا من زبائنه المترددين عليه، ومعهم كاميرات برنامج "المستخبى" لتحقيق الشهرة.

وأضافت الدعوى أن البرنامج يخوض فى حرمات وأعراض المواطنين المصريين، وهو ما يخالف الدستور والقانون؛ مما حدا بالمدعى بتقديم دعواه الماثلة أمام محكمة القضاء الإدارى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365