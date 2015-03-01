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الحبس سنة لطالب إخوانى عرض مقاطع تحرض ضد الدولة على ركاب أحد القطارات

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الحبس سنة لطالب إخوانى عرض مقاطع تحرض ضد الدولة على ركاب أحد القطارات الحبس سنة لطالب إخوانى عرض مقاطع تحرض ضد الدولة على ركاب أحد القطارات
قضت محكمة جنح الأزبكية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار إيهاب الراغب وأمانة سر عيد سعيد بحبس طالب إخوانى سنة مع النفاذ لاتهامه بعرض مقاطع تحريضية ضد مؤسسات الدولة على ركاب أحد القطارات القادمة من طنطا للقاهرة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهم "م.ح" ينتمى لجماعة الإخوان وشارك فى مظاهرات الإخوان بالقاهرة وبحوزته كتب محظور تداولها وجواز سفر عليه تأشيرة لإيران وبعض الأوراق التحريضية.

وكان أحد ركاب القطار قد شك فى المتهم بعض عرضه لمقاطع تحريضية وبعض فيديوهات لمظاهرات الإخوان بالقاهرة، فقام أحد الركاب بإبلاغ القوات الأمنية بمحطة وتم القبض على المتهم وبتفتيشه عثر معه على المضبوطات.
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